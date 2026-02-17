Silifke'de Denize Düşen Araçta Sürücü Yaralandı

MERSİN'in Silifke ilçesinde denize düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kum Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuz Şahinoğlu idaresindeki 35 U 396 plakalı otomobil bilinmeyen bir neden denize düştü. Otomobilin denize düşmesiyle panik oluşurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkartılan Şahinoğlu, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE, (Mersin),