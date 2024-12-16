Silifke'de Emekliler İçin Yeni Hizmetler

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(MERSİN) - Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Emeklilerimiz bizim önceliklerimiz arasında. Yakın zamanda Atakent'te Emekliler Kıraathanesi açacağız. Sonrasında Silifke merkezde açacağız. 2025 yılı için emeklilerimize Emekli Halk Kart dağıtacağız. Onlar çayı 2 lira 50 kuruştan, Türk kahvesini ise 10 liradan içebilecekler" diye konuştu.

Başkan Turgut, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Sulama Tankeri Desteği Projesi" dağıtım törenine katılarak, sosyal belediyecilik hizmetlerinden bahsetti.

"Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i sık sık Silifke'de göreceğiz" diyen Başkan Turgut, şunları söyledi:

"Vahap Başkan'ımızı saha çalışması için değil, kurdele kesimi için göreceğiz. O kadar çok hizmetler yapılacak ki, tabii ki o hizmetlerin sonunda böyle güzel törenler de düzenlenecek ve başkanımızı aramızda göreceğiz. Seçim kampanyamızda 2019'dan beri Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı, vatandaşa özellikle üreticiye dokunan hizmetlerini büyük bir gururla anlattık. Sadece tarım değil üretim anlamında aklınıza ne geliyorsa Büyükşehir Belediyemiz hepsine dokunuyor. Bu anlamda bizde daha önceki deneyimimizle 2014-2019 arasında yaşadıklarımızı birleştirip hep birlikte sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz."

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Turgut, şöyle devam etti:

"Asfalt plentini Büyükşehir Belediyemize tahsis etmiştik. 2025 yılı için Büyükşehir Belediyesi kendi alanında asfalt planlaması yaparken, bizim arkadaşlarımız da ilçe belediyesi olarak birlikte çalışıyorlar ve eşgüdümlü olarak aynı zamanda onlar sorumluluk alanında ki yollarını yaparken bizde ara yolları yapacağız. Bu 5 yılın sonunda Silifke'de asfaltla ilgili bütün hizmetler gerçekleştirilmiş olacak."

Göreve 294 milyon liralık bir borçla başladıklarını aktaran Turgut, "Seçimden buyana geride bıraktığımız zaman içerisinde belediyenin borçlarını toparladık, bütçemizi düzenledik, mali disiplini sağladık ve borçları ödemeye başladık. Belediyecilik hizmetlerinde hiçbir aksama yaratmadan yeni hizmetlerimizi de yapmaya başladık. Yani bundan sonra Silifke Belediyesi'nin bütçeyle ilgili herhangi bir sorunu olmayacak. En güzel hizmetler halkımıza gelmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Emeklilerimiz bizim önceliklerimiz arasında"

Bu dönemde özellikle sosyal belediyeciliğin üzerinde durup geliştireceklerini sözlerine ekleyen Turgut, "Emeklilerimiz bizim önceliklerimiz arasında. Yakın zamanda Atakent'te Emekliler Kıraathanesi açacağız. Sonrasında Silifke merkezde açacağız. Daha önce özel sektöre verilen bizim kafe ve işletmelerimizi tekrar geri alıyoruz. Kendi yerlerimizde bu hizmetleri sunacağız. Belediye meclisinde ücretlerini belirledik. 2025 yılı için emeklilerimize emekli halk kart dağıtacağız. Onlar çayı 2 lira 50 kuruştan, Türk kahvesini ise 10 liradan içebilecekler. Diğer hizmet alanlarımızda bu emekli kartına sahip olan vatandaşlarımız gelip her türlü indirimlerden faydalanabilecekler" dedi.

Öğrenciler öğle yemeğini 20 TL'ye yiyecek

Yeni mahallede eğitim öğretimine devam eden öğrencilere de müjde veren Turgut, "Yeni mahalle TOKİ bölgesinde ortaokul ve liseler de okuyan Bin 600 orta öğretim öğrencisi bulunuyor. Önceliğimiz bu öğrencilerimize öğlen yemeği vermek. 20 TL karşılığında yemek vermeyi planlıyoruz. Bunun için meclis kararımızı aldık. İhalemize çıktık ve yakın bir gelecekte çocuklarımıza öğrencilerimize günde bir öğün öğle yemeğini 20 liradan verme şansımız olacak" diye konuştu.

Irmak kenarında özel sektöre verilmiş olan bir kafeteryayı belediye bünyesine kattıklarını söyleyen Turgut, "Orada Kent lokantası açmak için çalışmalarımız var. Kısa süre içerisinde kent lokantamızı hizmete açacağız. Yine ırmak kenarında büyük bir kafeyi emekliler kıraathanesi olarak hizmete açacağız" dedi.

"Eski Taşucu Belediye binasını kütüphane yapacağız"

Turgut, "Taşucu'ndaki eski belediye binasını makam olarak düzenlemişler. Onu iptal ediyoruz. Oraya bir kütüphane yapacağız. Eğitim gören ve dershaneye giden öğrencilerimiz orada çalışabilecek ve sınavlara hazırlanacaklar. Yani yapacak işler ve hizmetler çok. 5 yılın sonunda şunu amaçlıyoruz! Bize oy vermeyen vatandaşlar keşke bizde oy verseydik, oy verenler ise iyi ki oy vermişiz diyecekler" ifadelerini kullandı.