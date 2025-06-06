Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Kurban Bayramı\'nı Vatandaşlarla Kutladı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Değirmenköy, Çantaköy ve Yolçatı Mahallelerinde kurban kesim alanlarını ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı. Vatandaşların bayram sevincine ortak olan Başkan Balcıoğlu, samimi karşılamaları için tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberlik ruhuyla Silivri'de birçok noktada vatandaşlarla bir araya gelen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kurban ibadetlerini yerine getiren vatandaşlarla buluşarak bayramlarını kutladı. Hem sıcak karşılamalar hem de içten sohbetlerle köylerde bayram coşkusunu birlikte yaşadı. Ziyaretlerine Değirmenköy Mahallesi'nden başlayan Başkan Balcıoğlu, kurban ibadetlerini yerine getiren vatandaşlarla bayramlaştı ve iyi dileklerde bulundu. Ardından Çantaköy Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Balcıoğlu, burada da vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı, sağlık ve huzur dolu bir bayram temennisinde bulundu. Ziyaretlerine Yolçatı Mahallesi ile devam eden Başkan Balcıoğlu, burada da kurban kesim alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramın dayanışma ruhunu vurgulayan Balcıoğlu, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Silivri'de bayramlar, hep birlikte olunca güzel" diyerek bayram boyunca vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceğini ifade etti. - İSTANBUL