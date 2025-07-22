Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu\'ndan Ekrem Eriş\'e Taziye Ziyareti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçe sakinlerinden Ekrem Eriş'in vefatı sonrası taziye evine ziyarette bulundu.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gazitepe Mahallesi sakinlerinden Ekrem Eriş'in vefatı sonrası, merhumun taziye evine ziyarette bulundu. Eriş'in ailesi ve yakınlarıyla bir araya gelen Balcıoğlu, aileye acılarını paylaşarak başsağlığı dileklerini iletti. Başkan Balcıoğlu, "Acılarını paylaştığımız kıymetli ailesine ve sevenlerine sabır, merhuma ise Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun " diye konuştu. - İSTANBUL