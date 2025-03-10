Silivri Belediye Başkanı Sanata Destek Verdi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Önder Yılmaz Tiyatro Salonunda yönetmen Ali Solmaz'ın hazırladığı "Eceline mi Susadın?" adlı tiyatro oyununu izledi. Balcıoğlu "Sanata ve sanatçıya önem veriyoruz" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Eceline mi Susadın?" tiyatro oyununu vatandaşlarla birlikte izledi. Sanatseverlerle bir araya gelen Başkan Balcıoğlu, sanata ve sanatçıya önem verdiğini belirtti. Etkinlik hakkında konuşan Başkan Balcıoğlu, "Hemşehrilerimle birlikte değerli yönetmen Ali Solmaz'ın yönettiği tiyatro oyununu izledik. Silivri'mizde sanata ve sanatçıya önem veriyoruz. Başta Ali Solmaz olmak üzere sanata emek veren tüm ekibi tebrik ediyor, nice güzel oyunlarda buluşmayı diliyorum" dedi. - İSTANBUL