Silivri Belediyesi, 2024 Altın Karınca Yarışması\'nda Ödül Kazandı

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İstanbul'da düzenlenen 2024 Altın Karınca Yarışması'nda, Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri önemli bir başarıya imza attı. Toplam 310 proje arasından Kentsel Tasarım kategorisinde ödül kazandı.

Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 2024 Altın Karınca Yarışması'nda 310 proje arasından Kentsel Tasarım kategorisinde ödül kazandı. Ödül törenine, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Tan Hüseyin Kıroğlu ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri katılarak ödüllerini teslim aldı. - İSTANBUL