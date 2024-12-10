Silivri Belediyesi Dijital Dönüşüm Eğitimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Silivri Belediyesi Dijital Dönüşüm Eğitimlerine Devam Ediyor

Silivri Belediyesi Dijital Dönüşüm Eğitimlerine Devam Ediyor

Silivri Belediyesi, personel özlük işlemlerini dijital ortama taşımak amacıyla eğitimler düzenliyor. Microsoft Excel yerine Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile bordro işlemleri daha hızlı hale getirilecek.

10.12.2024 16:43  Güncelleme: 16:46
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Silivri Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü, şeffaflık, süreçlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla dijital dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede, belediye personelinin özlük işlemlerinin tamamen dijital ortama taşınması için eğitimler düzenlendi.

Silivri Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü, personel özlük işlemlerinin tamamen dijital ortama taşınması için belediye personeline yönelik eğitimler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen eğitimlerde, uzun yıllardır personel puantaj hesaplamalarında kullanılan Microsoft Excel uygulamasının yerine, mevcut Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) programının bordro modülünün kullanılmasına karar verildi. Böylece işlemlerin daha verimli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Eğitim süreci, katılımcıların sistemin işleyişini öğrenmelerini sağlayarak başarıyla tamamlandı. Silivri Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü, çalışmaların sürekliliğini sağlamak amacıyla Ocak ayının ilk haftasında yeni bir eğitim takvimi oluşturulacağını duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silivri Belediyesi Dijital Dönüşüm Eğitimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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