Silivri Belediyesi'nden Çiftçilere Yerli Tohum Desteği - Son Dakika
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Silivri Belediyesi'nden Çiftçilere Yerli Tohum Desteği

Silivri Belediyesi\'nden Çiftçilere Yerli Tohum Desteği

Silivri Belediyesi, yerli ve milli tohumluk arpa dağıtım töreni düzenleyerek, toplamda 360 ton arpa tohumu sağlayacak. Başkan Bora Balcıoğlu, çiftçilere yapılan desteklerin önemine vurgu yaptı.

08.10.2024 21:36  Güncelleme: 21:39
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Silivri Belediyesi, çiftçilere destek amaçlı düzenlediği törende yerli tohumluk arpa dağıtımını gerçekleştirdi.

Silivri Belediyesi, Gümüşyaka Mahallesi'nde yerli ve milli tohumluk arpa dağıtım töreni düzenledi. Törene Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, belediye meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Her bir üreticiye 200 kilogram tohum vereceklerini ve toplamda bin 800 üreticiye toplamda 360 ton yerli ve milli sertifikalı arpa tohumu dağıtacaklarını kaydeden Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Bu tohumlar sayesinde Silivri'de 16 bin 200 dekarlık bir alan arpa ile buluşacak. Bu, sadece bir tohum değil, aynı zamanda Silivri'mizin geleceğine ekilmiş bir umuttur. Proje kapsamında 5,5 milyon TL'lik tohum desteği sağladık. Silivri'de ne yapıyorsak halkımızın faydası, çiftçimizin kazancı için yapıyoruz. Biz bu toprakları beton yığınlarıyla doldurmak için değil, alın teri döken çiftçimizle yeşertmek için varız" dedi.

Son altı ayda çiftçilere sundukları hizmetlerden bahseden Başkan Balcıoğlu, "Son altı ayda çiftçimize yazlık fide, saman, ayçiçek tohumu, atalık sebze tohumu, tıbbi ve aromatik bitki desteği, distilasyon hizmeti gibi birçok alanda katkı sağladık. Bugüne kadar tarımımıza 15 milyon TL değerinde destek sağladık. Bu sayede çiftçimizin sırtındaki yükü hafifleterek, üretim maliyetlerini azalttık. Size söz veriyorum, insan eksen insan çıkacak bu bereketli toprakları Silivri'nin muhafızı olarak ranta ve betona kurban ettirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çiftçilere tohumluk arpa dağıtımı gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silivri Belediyesi'nden Çiftçilere Yerli Tohum Desteği - Son Dakika

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