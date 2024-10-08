Silivri Belediyesi'nden Çocuklara Kahvaltı Desteği Tartışmaya Neden Oldu - Son Dakika
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Silivri Belediyesi'nden Çocuklara Kahvaltı Desteği Tartışmaya Neden Oldu

Silivri Belediyesi\'nden Çocuklara Kahvaltı Desteği Tartışmaya Neden Oldu

Silivri Belediyesi'nin, ekonomik zorluklar yaşayan ailelere destek amacıyla bin 250 çocuğa kahvaltı desteği sunan projesi, Ekim ayı meclis toplantısında eleştirilere maruz kaldı. Başkan Bora Balcıoğlu, projenin önemine vurgu yaparak, çocukların aç kalmaması için bu desteği vermek zorunda olduklarını belirtti.

08.10.2024 10:08  Güncelleme: 10:09
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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi'nin bin 250 çocuğa kahvaltı desteği sağladığı projesi, Ekim ayı meclis toplantısında tartışma konusu oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı'nın eleştirilerine yanıt veren Başkan Bora Balcıoğlu, "Keşke ekonomi bu halde olmasa, biz de çocuklarımıza kahvaltı desteği vermesek. Bir okula gittim, adını vermeyeceğim. Öğlen saati, açlığını bastırmak için su içiyor çocuk. Biz Belediye olarak o çocuğun yanında olmayacaksak nerede olacağız?" dedi.

Silivri Belediyesi'nin "Hiçbir Çocuk Aç Kalmayacak" sloganıyla hayata geçirdiği ve bin 250 çocuğa kahvaltı desteği verdiği proje, Ekim ayı meclis toplantısında gündeme geldi. Projeyi eleştiren AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı, verilen kahvaltıların içeriğini yetersiz bulduğunu söyledi.

Celalettin Yazıcı, Belediye'nin dağıttığı kahvaltıların içeriğini yetersiz bularak, "Bizim kahvaltı kültürümüzde bunlar yok" diyerek projeyi eleştirdi. Yazıcı, Belediye'nin sunduğu kahvaltı desteğinin ekmek arası domates ve peynir gibi basit içeriklerden oluştuğunu ve bu durumun halkın beklentilerini karşılamadığını belirterek eleştirilerine devam eden Yazıcı, "İnsanları kuyrukta bekletiyorsunuz" diye konuştu.

"Bu çocukların yanında olmamız gerekiyor"

Ekonomik zorluklara karşı aileleri yalnız bırakmayacaklarının altını çizen Başkan Balcıoğlu, "Kahvaltı desteği ile ilgili eleştirilerinizi duyduğumda hayret ettim. Evet, siz sayamazsınız; sizin için kahvaltı ne demek, bilemem. Ama kuyruk işine hiç girmeyelim. Kuyrukta bekleyen vatandaşlarımızı izliyordunuz. Ekonomiyi bu hale getireceksiniz, bu duruma sebep olan iktidar temsilcisi olacaksınız ve hala kuyruktan bahsedeceksiniz. Keşke ekonomi bu halde olmasa, biz de çocuklarımıza kahvaltı desteği vermesek. Herkes kendisi alsa her anne baba çocuğunun istediğini alabilse" ifadelerini kullandı.

Projenin çocukların açlıktan etkilenmemesi adına kritik bir adım olduğunu belirten Balcıoğlu, kahvaltı desteğinin kendisi için çok önemli olduğunu vurgularken duygusal anlar yaşadı. Balcıoğlu, "Bir okula gittim, adını vermeyeceğim. Öğlen saati, açlığını bastırmak için su içiyor çocuk. Biz Belediye olarak o çocuğun yanında olmayacaksak nerede olacağız?" dedi. Eleştirileri şaşkınlıkla karşıladığını dile getiren Balcıoğlu, projenin, toplumun ve kendisi için en hassas kesim olan çocuklar için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

CHP'den Balcıoğlu'na alkışlı destek

Yaşanan tartışmaların ardından söz alan CHP Grup Sözcüsü Önder Çolak, Başkan Balcıoğlu'na çocuklar için gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti. Çolak'ın sözleri üzerine meclis üyeleri ve izleyiciler, Başkan Balcıoğlu'nun çocuklarla ilgili tutumuna alkışlarla destek verdi.

Kaynak: ANKA

Silivri Belediyesi, Bora Balcıoğlu, Politika, Ekonomi, Eğitim, Yerel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Silivri Belediyesi'nden Çocuklara Kahvaltı Desteği Tartışmaya Neden Oldu - Son Dakika

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