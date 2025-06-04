Silivri Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ücretsiz berber hizmeti sundu.
Silivri Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde yaşlı vatandaşları unutmadı. Hareket kabiliyeti kısıtlı yaş almış vatandaşları evlerinde ziyaret eden belediye ekipleri, bayrama hazırlanmaları için ücretsiz berber hizmeti verdi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Silivri Belediyesi'nden Yaşlılara Ücretsiz Berber Hizmeti - Son Dakika
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