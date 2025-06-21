Silivri Belediyesi Yaz Aylarında Haşere İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

Silivri Belediyesi, yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren zararlı haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Silivri Belediyesi, yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren zararlı haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında özellikle sahil bandı, marina bölgesi ve yeşil alanlarda bit, pire ve kene gibi zararlılara karşı ilaçlama işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor. İnsan sağlığını tehdit eden haşerelere karşı yürütülen mücadele, halk sağlığını korumak ve vatandaşların yaz aylarını güvenli bir şekilde geçirmesini sağlamak amacıyla aralıksız devam ediyor. - İSTANBUL