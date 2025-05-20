Silivri\'de 19 Mayıs Gençlik Haftası Spor Etkinlikleri Düzenlendi

Silivri Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliği ile Silivri 19 Mayıs Gençlik Haftası Spor Etkinlikleri düzenlendi.

Silivri Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenen Silivri 19 Mayıs Gençlik Haftası Spor Etkinlikleri kapsamında Masa Tenisi turnuvası gerçekleşti. 19 Mayıs Gençlik Haftası Spor Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen turnuvalar, ilçedeki spor kulüplerini bir araya getirerek gençlere yeteneklerini gösterme fırsatı sundu. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ise tüm dallarda yarışan öğrencilere başarılar diledi. Dostluk ve beraberlik içinde geçen masa tenisi turnuvası, coşkuyla sona erdi. - İSTANBUL