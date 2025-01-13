Silivri\'de Çocuklar İçin Buz Pateni Pisti Açılıyor

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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, çocuklar ve gençlerin sömestr tatilini verimli geçirebilmeleri adına, 16 Ocak ile 16 Şubat tarihleri arasında yaklaşık bir ay boyunca açık olacak buz pateni pistinin hazırlandığını açıkladı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, sömestr tatilinde çocukların ve gençlerin eğlenceli vakit geçirip sosyalleşebilecekleri buz pateni pistinin duyurusunu yaptı. Sömestr tatili boyunca açık olacak buz pateni pistinin çocukların güvenliği ve konforunu önceleyerek hazırlandığını belirten Başkan Balcıoğlu, "Sevgili çocuklar, kıymetli evlatlarım, sömestr hediyeniz hazır. 16 Ocak ve 16 Şubat tarihleri arasında yaklaşık bir ay süre içerisinde sizleri buraya bekliyoruz. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL