Silivri'de Kaşif Kozinoğlu için feth-i kabir işlemi bugün yapılacak - Son Dakika
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Silivri'de Kaşif Kozinoğlu için feth-i kabir işlemi bugün yapılacak

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Ergenekon soruşturması kapsamında 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada dün ertelenen feth-i kabir işleminin bugün gerçekleştirilmesi bekleniyor. Mezarın açılmasının ardından alınacak numuneler incelenecek ve bulgular soruşturma dosyasına eklenecek.

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün yapılması planlanan ancak ertelenen feth-i kabir işleminin bugün gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla feth-i kabir kararı alınmıştı.

Dün gerçekleştirilmesi planlanan feth-i kabir ertelenirken, işlemin bugün yapılmasının beklendiği öğrenildi. Kozinoğlu'nun mezarının açılmasının ardından alınacak numuneler üzerinde inceleme yapılacağı, elde edilecek bulguların soruşturma dosyasına ekleneceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Silivri Cezaevi, Kaşif Kozinoğlu, Ergenekon, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Silivri'de Kaşif Kozinoğlu için feth-i kabir işlemi bugün yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de Kaşif Kozinoğlu için feth-i kabir işlemi bugün yapılacak - Son Dakika
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