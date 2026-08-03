Silivri\'de Kedi ve Kertenkele Kavgası

Silivri'de, yol kenarında bir kedi ile kertenkelenin kavgası, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Silivri'de sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kedi yol kenarında gördüğü kertenkele ile kavga etmeye başladı. Kaldırımda yaşanan kavgada kedi, kertenkeleye vurmaya çalıştı. Kedi, kertenkelenin hareketlerinden korkarken, o anlar yoldan aracı ile geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.