Silivri'de Kedi ve Kertenkele Kavgası
Silivri'de bir kedi ve kertenkele yol kenarında kavga etti, anlar cep telefonuna yansıdı.
Silivri'de, yol kenarında bir kedi ile kertenkelenin kavgası, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Silivri'de sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kedi yol kenarında gördüğü kertenkele ile kavga etmeye başladı. Kaldırımda yaşanan kavgada kedi, kertenkeleye vurmaya çalıştı. Kedi, kertenkelenin hareketlerinden korkarken, o anlar yoldan aracı ile geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Silivri'de Kedi ve Kertenkele Kavgası - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?