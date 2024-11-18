Silivri\'de Kültür ve Sanat Etkinlikleri Büyüledi

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Silivri Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yetişkinler için "Şair Evlenmesi" müzikali, çocuklar için ise "Mükemmel Çocuklar" tiyatro oyununu sahneledi. Etkinlikler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü ve büyük beğeni topladı.

Silivri Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle ilçede sosyal yaşamı zenginleştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen Şinasi'nin klasik eseri "Şair Evlenmesi" müzikali ve çocuklara özel "Mükemmel Çocuklar" tiyatro oyunu, Silivri Önder Yılmaz Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu. Etkinlik, her yaştan izleyicinin ilgisini çekerek büyük beğeni topladı.

Silivri Belediyesi, yetişkinlere yönelik "Şair Evlenmesi" müzikali ve çocuklara yönelik "Mükemmel Çocuklar" tiyatro oyunuyla sanatseverlere keyifli bir hafta sonu yaşattı. Şinasi'nin Türk edebiyatının ilk tiyatro eseri olarak bilinen "Şair Evlenmesi" müzikali, profesyonel oyuncuların sahne performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Çocuklar için sahnelenen "Mükemmel Çocuklar" tiyatro oyunu ise eğlenceli ve öğretici mesajlarıyla minik izleyicilerin gönlünü kazandı.

Etkinlikler, Silivri Önder Yılmaz Sahnesi'nde gerçekleşti ve toplamda 194 seyirci tarafından izlendi. - İSTANBUL