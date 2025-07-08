Silivri\'de park, bahçe ve yeşil alanlarda bakım çalışmaları sürüyor

Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçede bakım, onarım ve ilaçlama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Çalışmalar birçok mahallede eş zamanlı olarak titizlikle yürütülüyor.

Silivri Belediyesi, daha temiz ve estetik bir Silivri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Gümüşyaka İstanbul Evleri bölgesinde genel ot biçme işlemleri tamamlanırken, Parkköy, Bizimköy ve Selimpaşa'ya doğru uzanan hat boyunca traktörle ot biçme çalışmaları gerçekleştirildi. Mimar Sinan Mahallesi Klasis mevkiinde ise sert zemin temizliği ile birlikte tırpan uygulamaları yapıldı.

Selimpaşa Mahallesi Taş Okul Arkası Orta Sokak Parkı'nda haşere ve kene ilaçlama işlemleri uygulanırken, Göktürk Parkı'nda genel bakım ve temizlik çalışmaları tamamlandı. Yeni Mahalle'de bulunan Şehit Erman Şentürk Parkı'nda ise ahşap kamelyaların zımpara işlemleriyle bakım süreci başlatıldı. Ayrıca yeşil alanlarda düzenli sulama çalışmaları sürdürülürken, kent mobilyalarının bakım ve onarımları da ekipler tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor. - İSTANBUL