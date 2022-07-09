Silivri Parkköy' de sahibinin kesime götürdüğü dana bir anda kaçtı. Kaçan dana sokakta koşmaya başladı. Hayvanın yanına gitmeye korkan vatandaşlar arabalarla önünü kesmeye çalıştı. Araçtan inen bir adam dananın ipini tutmaya çalışırken, hayvan kaçmaya başladı. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kesime giden dana sahibinin elinden böyle kaçtı - Son Dakika

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