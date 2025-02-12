Silivri\'de Uyuşturucu ile Mücadele: Metruk Yapılar Yıkılıyor

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Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde halkın güvenliğini tehdit eden ve madde bağımlıları tarafından kullanılan metruk yapıları tespit ederek yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde metruk bina yıkımlarına kararlılıkla devam ediyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, son olarak Mimarsinan Mahallesi'nde toplamda 6 adet yapı yıkımı gerçekleştirildi. - İSTANBUL