Silivri\'de Yeşil Alanlarda Bakım Seferberliği

Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında yaz mevsimi öncesi bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Silivri Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların daha temiz, estetik ve güvenli alanlarda vakit geçirebilmesi için yeşil alanlarda kapsamlı bir bakım seferberliği başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, "Daha yeşil, daha güzel bir Silivri" hedefiyle ilçenin çeşitli bölgelerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Çalışmalar kapsamında çiçek dikimi, ot biçme, sulama, yeşil alan bakımı, ağaç budama ve park alanlarındaki onarımlar titizlikle gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, Silivri Ortaokulu bahçesinde bakım ve temizlik çalışmaları yapılırken, Mimar Sinan Mahallesi 7082 Sokak'taki çocuk parkında toprak serimi, taş döşeme ve projektör direklerinin montajı sürdürülüyor. SGK bahçesi ile Vergi Dairesi bahçesinde kapsamlı temizlik ve bakım işlemleri yapılmakta. Ayrıca Alibey Mahallesi Hastane Caddesi'nde yer alan refüjde temizlik ve bakım çalışmaları devam ederken, 100. Yıl Parkı yanındaki refüj alanına da çiçek dikimleri gerçekleştiriliyor. - İSTANBUL