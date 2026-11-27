Silopi Kaymakamı Partal, yangın mağduru aileyi ziyaret edip geçmiş olsun dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Dicle Mahallesi'nde yangından etkilenen Esat Salçuk ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette Partal, ailenin yaşadığı mağduriyetten duyduğu üzüntüyü belirterek destek ve dayanışmanın önemini vurguladı.
Şırnak'ın Silopi ilçe Kaymakamı Çağlar Partal, yangın mağduru aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaymakam Partal, Dicle Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan yangından etkilenen Esat Salçuk ve ailesiyle bir araya geldi. Yangın nedeniyle mağduriyet yaşayan aileyi ziyaret eden Partal, geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Yangından etkilenen aileye geçmiş olsun temennilerini ileten Kaymakam Partal, destek ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?