Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi\'nde Aşure İkramı

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Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde görev yapan manevi danışman Yasin İpek, hastane idari personeline aşure ikramında bulundu.

İlçe Müftülüğü personeli olan Yasin İpek, konuyla ilgili olarak "Hastane idari personeline aşure ikramında bulunmaktaki amacımız, birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirmek, çalışan personelle iç içe olabilmektir. Paylaşma kültür ve kardeşliği yaşanan etkinlikte hep beraber olmaktan mutlu olduk" dedi. - KÜTAHYA