Simav Müftülüğü, hastanede manevi rehberlik hizmeti için stant açtı - Son Dakika
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Simav Müftülüğü, hastanede manevi rehberlik hizmeti için stant açtı

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Simav Müftülüğü, hastanede manevi rehberlik hizmeti için stant açtı
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Simav Müftülüğü, hastanede manevi rehberlik hizmeti için stant kurdu. Stantta hasta, hasta yakınları ve hastane personeline hizmetin kapsamı ile mahremiyet, saygı ve inançlara duyarlılık ilkeleri anlatıldı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Simav Müftülüğü tarafından, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde manevi rehberlik hizmetlerinin tanıtıldığı stant kuruldu.

Simav Müftülüğü personeli ile hastanede görev yapan Manevi Rehber Yasin İpek tarafından kurulan stantta, müftülüğün toplumun farklı kesimlerine yönelik yürüttüğü dini ve manevi hizmetler ile hastanede sunulan Manevi Rehberlik ve Destek Hizmeti hakkında hasta, hasta yakınları ve hastane personeline bilgi verildi.

Etkinlikte, manevi rehberlik hizmetinin; hastalık, tedavi süreci, kaygı, üzüntü ve yalnızlık gibi zorlayıcı durumlarla karşılaşan bireylere, inanç ve değer dünyaları gözetilerek manevi destek sunmayı amaçladığı belirtildi. Hizmetin, bireylerin moral ve umutlarını güçlendirmelerine katkı sağlamasının hedeflendiği aktarıldı.

Stantta ayrıca manevi rehberliğin kapsamı, kimlere yönelik sunulduğu ve hastane ortamında nasıl yürütüldüğü hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Hizmetin gönüllülük, mahremiyet, saygı ve kişinin inançlarına duyarlılık ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

Vatandaşlar ve hastane personelinin sorularının da cevaplandırıldığı etkinlikte, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın anlam ve önemi hakkında bilgi verildi.

Simav Müftülüğünün, toplumun farklı kesimlerine ulaşmaya yönelik dini ve manevi hizmetlerini çeşitli kurum ve alanlarda sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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