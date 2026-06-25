Sınav Gecikmesi Vicdanları Yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sınav Gecikmesi Vicdanları Yaraladı

25.06.2026 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim-İş lideri, bir öğrencinin sınavdan geç kalmasıyla kaybedilen umutları savundu.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Eğitim-İş Sendikası Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu AYT'ye katılmak için gittiği okula geç kaldığı gerekçesiyle alınmayan Rümeysa İşçi'nin durumuna ilişkin, "Geleceğe dair kurulan hayallerin birkaç saniyelik bir gecikmeyle gölgelenmesi toplumun vicdanını derinden yaralamıştır" dedi.

Yücel, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, tüm Türkiye'nin vicdanını yaralayan olayın yalnızca bir öğrencinin sınava alınmaması meselesi olmadığını, bu olayın eğitim hakkının, fırsat eşitliğinin ve kamu vicdanının yeniden sorgulanmasına neden olan önemli bir toplumsal mesele olduğunu ifade etti.

Bir gencin geleceğinin birkaç saniye nedeniyle engellenmemesi gerektiğini dile getiren Yücel, "Biz bugün birkaç saniyeye mahküm edilmek istenen bir gencin emeğini, umudunu ve geleceğini konuşuyoruz. Aylarca çalışan bir öğrencinin, büyük fedakarlıklarla evladının yanında duran bir ailenin ve geleceğe dair kurulan hayallerin birkaç saniyelik bir gecikmeyle gölgelenmesi toplumun vicdanını derinden yaralamıştır" diye konuştu.

"BİR YILLIK EMEK GERÇEKTEN BİRKAÇ SANİYEYLE ÖLÇÜLEBİLİR Mİ?"

Kuralların gerekli olduğunu ancak kuralların amacının insanı koruma önceliği taşıdığını aktaran Yücel, şunları kaydetti:

"Eğitim sistemi gençlerin önüne engeller koymak için değil, onların önünü açmak için vardır. Biz kurallara değil, gençlerin umutlarının birkaç saniyeye sığdırılmasına itiraz ediyoruz. Çünkü kurallar devletin gücünü gösterir, vicdan ise devletin büyüklüğünü gösterir. Bugün milyonlarca öğrenci ve veli aynı soruyu sormaktadır, bir yıllık emek gerçekten birkaç saniyeyle ölçülebilir mi? Bir gencin geleceği birkaç saniyeye mahküm edilebilir mi? İşte kamu vicdanını yaralayan asıl mesele budur. Bugün o kapının dışında kalan yalnızca bir öğrenci değildir. O kapının dışında kalan emektir, umuttur, fedakarlıktır, fırsat eşitliğine olan inançtır ve gelecektir."

Bir ülkenin gerçek zenginliğinin gençlerinin hayalleri olduğunu söyleyen Yücel, "O hayalleri korumak ise hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün bir kez daha söylüyoruz, bir sınav kapısında kaybedilen yalnızca birkaç saniye değildir. Bir sınav kapısında kaybedilen umut, emek ve geleceğe duyulan inançtır" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Güncel, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sınav Gecikmesi Vicdanları Yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı
Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler
Çankırı’da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü Çankırı'da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü
Sefere hazırlanan gemide yolcular arasında çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi Sefere hazırlanan gemide yolcular arasında çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi
İspanya’da ilk kez bir başbakanın eşinin pasaportuna yargı yoluyla el konuldu İspanya'da ilk kez bir başbakanın eşinin pasaportuna yargı yoluyla el konuldu
Kırkpınar’a tam 2 ton zeytinyağı getirildi Kırkpınar'a tam 2 ton zeytinyağı getirildi

18:22
Varşova’da hafif uçak sokağa düştü: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Varşova'da hafif uçak sokağa düştü: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
17:44
150 yıllık marka tarihe karıştı Raflardan sessizce çekildi
150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi
17:33
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
17:25
Çifte depremle sarsılan Venezuela’da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 18:49:19. #7.13#
SON DAKİKA: Sınav Gecikmesi Vicdanları Yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.