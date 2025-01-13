Sınav Kaygısını Yönetme Semineri Düzenlendi

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Odunpazarı Belediyesi Emek Gençlik Merkezi ve Halk Merkezi'nde 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik "Sınav Kaygısı ve Baş Edebilme Yöntemleri" konulu seminer düzenlendi.

Emek Gençlik Merkezi ve Halk Merkezi'nde Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Deniz Koçak'ın sunumuyla gerçekleştirilen seminerde, öğrenciler sınav kaygısını yönetme ve başa çıkma stratejileri hakkında kapsamlı bilgiler edindi. Koçak seminerde sınav kaygısının belirtilerini, nedenlerini ve bu kaygının öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerini ayrıntılı bir şekilde ele aldı. Ardından, öğrencilerin bu kaygıyı azaltmaları ve sınav süreçlerini daha verimli geçirmeleri için pratik öneriler sundu. Sunumda, öğrencilerin dikkatlerini toplama, motivasyonlarını artırma ve zamanı etkin kullanma gibi önemli başlıklar üzerinde duruldu. Seminer sırasında yapılan örnek çalışma programında, öğrencilerin ders çalışma rutinlerini nasıl planlayabilecekleri aktarılırken, öğrenciler de bu program üzerinden kendi çalışma alışkanlıklarını değerlendirme ve eksikliklerini giderme fırsatı buldu. Ayrıca grup etkinlikleriyle öğrenciler, birbirleriyle deneyimlerini paylaşarak sınav kaygısını farklı açılardan ele alma şansı yakaladı. Öğrencilere sınav kaygısıyla başa çıkma becerileri kazandırmayı ve onların sınav dönemlerini daha az stresle, daha verimli bir şekilde geçirmelerine katkıda bulunmayı amaçlayan seminerde öğrenciler, daha bilinçli ve motive bir şekilde sınav hazırlıklarına devam etme konusunda önemli adımlar attı. - ESKİŞEHİR