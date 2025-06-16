Sincan Belediye Başkanı Ercan, LGS Öğrencilerine Sıcak Çorba İkram Etti

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere ve onların ailelerine çorba dağıttı.

Sincan Belediyesi LGS sınavına giren öğrenciler ve aileleri için 31 okulda sabah saatlerinde sıcak çorba ikramında bulundu. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da bölgedeki okullara ziyarette bulundu. Veliler, hizmetten dolayı Murat Ercan ve ekibine teşekkürlerini sundu.

Ercan, öğrencilerin her daim yanlarında olunması gerektiğini vurgulayarak, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Sincan Belediyesi, sıcak çorba ikramlarını üniversiteye giriş sınavı olan TYT ve AYT günlerinde de sürdürecek. - ANKARA