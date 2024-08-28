Sincan Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için kapılarını açtı - Son Dakika
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Sincan Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için kapılarını açtı

Sincan Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için kapılarını açtı

Sincan Belediyesi, yaz tatilinde çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Sevgi Bahçesi ve Pati Park'ta minikleri ağırladı. Minikler, hayvanlarla bir araya gelerek eğlenceli vakit geçirdi ve hayvanları koruma bilinci kazandı.

28.08.2024 11:35  Güncelleme: 11:40
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Sincan Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için yaz tatilinde kapılarını çocuklara açtı. Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Sevgi Bahçesi ve Pati Park'taki hayvanlarla bir araya gelen minikler gönüllerince eğlendi.

Sincan Belediyesi kapılarını miniklere açarak onları, Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Sevgi Bahçesi ve Pati Park'ta ağırladı. Hayvan sevgisi ve hayvanları koruma bilinci kazanması amacıyla minikler hayvanlarla buluştu. Sincan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Ziyarette görevli personeller tarafından sevimli dostlarımızın bakımı, korunması ve sahiplendirilmesi konularında çocuklara önemli bilgiler verildi. Onlara doğru bir şekilde nasıl yaklaşılması gerektiği anlatıldı" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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