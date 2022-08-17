Sincan'da Hanımlar Konaklarında bağımlılıkla mücadele semineri - Son Dakika
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Sincan'da Hanımlar Konaklarında bağımlılıkla mücadele semineri

17.08.2022 13:15
Sincan'da Hanımlar Konaklarında bağımlılıkla mücadele semineri

Sincan Belediyesi Evliya Çelebi ve Fatma Aliye Hanım Konaklarını ziyaret eden narkotik ekipleri, kadınlara "Bağımlılık nedir, nasıl mücadele edilmeli" konularında bilgilendirme yaptı.

Sincan Belediyesi Evliya Çelebi ve Fatma Aliye Hanım Konaklarını ziyaret eden narkotik ekipleri, kadınlara "Bağımlılık nedir, nasıl mücadele edilmeli" konularında bilgilendirme yaptı.

Sağlıklı yaşamaya ve bağımlılığın tehlikesinden korunmaya teşvik etmek amacıyla seminerler veren Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan Belediyesi işbirliği ile vatandaşları bilgilendiriyor. Sincan Belediyesi Evliya Çelebi ve Fatma Aliye Hanım Konaklarında narkotik ekipleri bağımlılıkla mücadele semineri çerçevesinde kadınlarla bir araya geldi. Ekipler bağımlılığın her türlüsünün insan sağlığına zarar verdiğini, madde kullanımının önlenmesi konusunda anne ve babalara büyük görev düştüğünün altını çizdi. Toplumun ve ailenin temel taşı olan kadınların özellikle yeni nesillerin yetiştirilmesindeki rolüne vurgu yapılırken, gençlerin uyuşturucudan uzak, hayallerine yakın olmaları için yapılması gerekenler konusunda da uyarılarda bulunuldu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sincan'da Hanımlar Konaklarında bağımlılıkla mücadele semineri - Son Dakika

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