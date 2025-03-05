Sincan Belediyesi'nden Afetlere Karşı Yeni Adım: Arama Kurtarma Ekibi Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sincan Belediyesi'nden Afetlere Karşı Yeni Adım: Arama Kurtarma Ekibi Kuruldu

Sincan Belediyesi\'nden Afetlere Karşı Yeni Adım: Arama Kurtarma Ekibi Kuruldu

Sincan Belediyesi, muhtemel afet durumlarında vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı müdahale edebilmek amacıyla Sincan Arama Kurtarma (SAK) ekibini oluşturdu. 29 kişilik ekip, AFAD'dan aldıkları teorik ve pratik eğitimlerle donanımlı hale gelecek.

05.03.2025 13:56  Güncelleme: 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincan Belediyesi arama kurtarma ekibi oluşturdu. Afet İşleri Müdürlüğüne bağlı Sincan Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, AFAD'dan aldıkları eğitim sonrası görevlerine başlayacak.

Sincan Belediyesi, muhtemel bir afet durumunda vatandaşın ihtiyacına yerinde ve anında müdahale edilebilmesi için Afet İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde profesyonel bir ekip oluşturdu. AFAD uzmanlarından eğitim alan Sincan Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, hem teorik hem de pratik eğitim sürecinden geçti. 29 kişiden oluşan SAK, önce Afet Farkındalık Eğitmenlik eğitimi alarak, başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlarla ilgili farkındalık ve bilgi sahibi oldu. Ardından AFAD eğitmenlerinin düzenlediği enkazda arama kurtarma saha eğitimleri alan SAK ekipleri, tatbikatla teorik bilgileri pratiğe döktü. Eğitimleri devam eden ekipler, süreç sonunda tam donanımlı ve bilgi sahibi birer arama kurtarma personeli olarak Sincanlı vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Başta deprem ve yangın olmak üzere doğal afetlere karşı mücadele edecek olan Sincan Arama Kurtarma Ekibimiz gerekli eğitimleri alarak görevlerine başlayacaklar. 'Afetlere karşı bilinçlen, tedbir al, hayatta kal' düsturuyla harekete geçerek böyle bir ekip kurduk. Olay anında hızlı ve bilinçli müdahale için hazır bulunacak Sincan Arama Kurtarma ekibimiz, vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için hizmet verecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sincan Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Sağlık, Yerel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sincan Belediyesi'nden Afetlere Karşı Yeni Adım: Arama Kurtarma Ekibi Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:05 Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
19:56 Narin Güran’ın ölmeden önceki son isteği kahretti Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti
19:24 Çağla Şikel’in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı
19:10 Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş’ın önünü resmen kapattı Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı
17:42 Mimar Ece Gürel’in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
08:17 Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar’a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 21:03:14. #7.12#
SON DAKİKA: Sincan Belediyesi'nden Afetlere Karşı Yeni Adım: Arama Kurtarma Ekibi Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.