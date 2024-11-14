Sincan Belediyesi Personeline Temel İlk Yardım Eğitimi Verildi

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Sincan Belediyesi ve Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile belediye personeline temel ilk yardım eğitimi verildi.

Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü İlk ve Acil Yardım uzmanları tarafından Sincan Belediyesi personeline verilen ilk yardım eğitimi sona erdi. Eğitimde yaralanma, boğulma, zehirlenme gibi acil durumlarda yapılması gerekenler uygulamalı ve teorik olarak anlatıldı. Eğitimde doğal afet, trafik kazası, ev kazaları ve hastalık gibi durumlarda erken ve bilinçli müdahalenin önemine de değinildi.

"İlk ve Acil Yardım" eğitimini başarıyla tamamlayan belediye personeline, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Celal Almaz'ın katılımı ile düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi. Başkan Ercan eğitimin önemine dikkat çekerek, "Ev kazası, doğal afet, trafik kazası ve hastalık gibi hayati tehlike arz eden durumlarda ilk ve acil yardım konularında uzmanlaşan ve sertifika almaya hak kazanan değerli mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - ANKARA