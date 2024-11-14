Sincan Belediyesi Personeline Temel İlk Yardım Eğitimi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sincan Belediyesi Personeline Temel İlk Yardım Eğitimi Verildi

Sincan Belediyesi Personeline Temel İlk Yardım Eğitimi Verildi

Sincan Belediyesi ve Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile belediye personeline temel ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimde, acil durumlar için yapılması gereken müdahaleler uygulamalı ve teorik olarak anlatıldı. Eğitimi tamamlayan personele sertifikaları törenle takdim edildi.

14.11.2024 16:53  Güncelleme: 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincan Belediyesi ve Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile belediye personeline temel ilk yardım eğitimi verildi.

Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü İlk ve Acil Yardım uzmanları tarafından Sincan Belediyesi personeline verilen ilk yardım eğitimi sona erdi. Eğitimde yaralanma, boğulma, zehirlenme gibi acil durumlarda yapılması gerekenler uygulamalı ve teorik olarak anlatıldı. Eğitimde doğal afet, trafik kazası, ev kazaları ve hastalık gibi durumlarda erken ve bilinçli müdahalenin önemine de değinildi.

"İlk ve Acil Yardım" eğitimini başarıyla tamamlayan belediye personeline, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Celal Almaz'ın katılımı ile düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi. Başkan Ercan eğitimin önemine dikkat çekerek, "Ev kazası, doğal afet, trafik kazası ve hastalık gibi hayati tehlike arz eden durumlarda ilk ve acil yardım konularında uzmanlaşan ve sertifika almaya hak kazanan değerli mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sincan Belediyesi, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sincan Belediyesi Personeline Temel İlk Yardım Eğitimi Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
16:20 Icardi gözaltına mı alındı Arjantin basını ’’Yasal işlem başlatıldı’’ deyip video yayınladı Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını ''Yasal işlem başlatıldı'' deyip video yayınladı
14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
02:29 Bakanlığın kayyum atadığı Mardin’de ’10 gün sürecek’ dikkat çeken karar Bakanlığın kayyum atadığı Mardin'de '10 gün sürecek' dikkat çeken karar
01:57 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için ’Kabul edilemez’ dedi AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için 'Kabul edilemez' dedi
01:08 Ankara’nın ardından İBB’nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı
00:55 Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı
23:59 Ankara’da bir polis memuru eşini tabancayla öldürüp canına kıymak istedi Ankara'da bir polis memuru eşini tabancayla öldürüp canına kıymak istedi
23:34 Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
23:18 Cemil Tugay, MHP Grubuna ’Öcalan’ Sorusunu Yöneltti Cemil Tugay, MHP Grubuna 'Öcalan' Sorusunu Yöneltti
23:15 Galatasaray, Icardi’nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak Galatasaray, Icardi'nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak
23:08 Mansur Yavaş’tan Bakan Işıkhan’a ’haciz’ yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır
22:14 Bakan Işıkhan’dan borcunu ödemeyen belediyelere ’Haciz’ uyarısı Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 18:00:42. #1.12#
SON DAKİKA: Sincan Belediyesi Personeline Temel İlk Yardım Eğitimi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.