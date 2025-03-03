Sincan Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine İftar İkramı

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Sincan Belediyesi Ramazan ayında kurduğu iftar çadırıyla ay boyunca yaklaşık 2 bin 500 kişiye yemek ikram edecek.

Sincan Belediyesi 11 ayın sultanı rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan'da gönül köprüleri kuruyor. İhtiyaç sahiplerini de her daim kucaklayan Sincan Belediyesi sıcak yemek yardımına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede Ramazan ayını coşku içinde karşılayan Sincan Belediyesi, Lale Meydanı'na kurduğu iftar çadırında binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturdu, Sincanlılar huzur içinde oruçlarını açtı. Ramazan boyunca çadırda yaklaşık 2 bin 500 kişiye yemek ikram edilecek.

Kıraathanelerde iftar ve sahur ikramı

Yalnızca çadırda değil millet kıraathanelerinde de ramazan heyecanı yaşanıyor. Gençlerin çok sevdiği ve zamanının büyük bir bölümünü geçirdiği 12 millet kıraathanesinde öğrencilere iftar veriliyor. 24 saat açık olan Abdurrahim Karakoç, Yavuz Sultan Selim, Evliya Çelebi, Fatih ve Merkez Millet Kıraathanelerinde öğrencilere sahur vakti de yemek ikram ediliyor.

Evlere sıcak yemek hizmeti Ramazan'da devam ediyor

Yemek yapamayan engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sıcak yemek hizmeti Ramazan'da da sürüyor. 460 hane bin 300 ihtiyaç sahibinin kapısına kadar bırakılan yemekler hijyenik ortamlarda pişiyor, tek kullanımlık tabldotlarda titizlikle paketleniyor. 4 çeşit olarak hazırlanan menüde çorba ve ana yemeğin yanı sıra içecek, tatlı ve meyve de bulunuyor. - ANKARA