Sincan Belediyesi Yaz Ayları İçin Park ve Bahçelerde Bakım Çalışmaları Yapıyor - Son Dakika
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Sincan Belediyesi Yaz Ayları İçin Park ve Bahçelerde Bakım Çalışmaları Yapıyor

Sincan Belediyesi Yaz Ayları İçin Park ve Bahçelerde Bakım Çalışmaları Yapıyor

Sincan Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte park ve bahçelerde bakım ve yenileme çalışmalarını arttırarak, ilçeyi yaza hazırlıyor. Ekipler çim biçme, ağaç budama ve oyun alanlarının bakımını gerçekleştiriyor.

06.05.2025 12:32  Güncelleme: 12:36
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Sincan Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte park ve bahçelerde bakım çalışmalarını sıklaştırdı.

Sincan Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte park ve bahçelerde bakım ve yenileme çalışmalarını arttırdı. Ekipler çim biçme, ağaç budama, çiçek dikimi ve oyun alanlarının bakımını içeren çalışmalarla ilçeyi yaza hazırlıyor.

Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar dahilinde, ilçenin dört bir yanındaki yeşil alanlar daha temiz, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturulacak.

Yabani otlar temizlenerek, çimler biçildi. Gübreler verilip yeni fidanlar toprağa ekildi. Kuruyan ve tehlike arz eden ağaçlar budandı ve çocuk oyun alanlarının bakımları yapıldı. Ekipler vatandaşların yaz aylarında parklarda daha keyifli vakit geçirebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler aynı zamanda vatandaşların can ve mal güvenliği için tehlike oluşturabilecek dalları temizleyerek halk sağlığını da koruyor.

Çocukların daha rahat ve güvenli ortamlarda oyun oynayarak keyifli zaman geçirmeleri amacıyla çocuk oyun alanları düzenli olarak çapalanıyor, kauçuk zeminlerin bakımı yapılıyor.

Ekipler daha yeşil bir kent hedefi doğrultusunda çevre düzenlemesi ve bakım çalışmalarına planlanan program dahilinde devam edeceklerini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sincan Belediyesi Yaz Ayları İçin Park ve Bahçelerde Bakım Çalışmaları Yapıyor - Son Dakika

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