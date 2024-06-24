Sincan Belediyesi Yaz Aylarında İlçeyi Çiçeklerle Donattı - Son Dakika
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Sincan Belediyesi Yaz Aylarında İlçeyi Çiçeklerle Donattı

Sincan Belediyesi Yaz Aylarında İlçeyi Çiçeklerle Donattı

Sincan Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmalarıyla binlerce çiçeği toprakla buluşturarak ilçeyi çiçeklerle donattı. Çiçekler, Sincan'ın güzelliğine hoş kokuları ve görsellikleriyle güzellik katıyor.

24.06.2024 12:41  Güncelleme: 12:43
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Sincan Belediyesi ilçeyi çiçeklerle donattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları ile binlerce çiçek toprakla buluştu. Çiçekler hoş kokuları ve görsellikleriyle Sincan'ın güzelliğine güzellik katıyor.

Sincan'ın estetiği için birçok çalışma yürüten Sincan Belediyesi yeşil alanlarda vatandaşın huzur içinde zamanını geçirebilmesi için çalışıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaz aylarının gelmesi ile Sincan genelindeki meydan, cadde, refüj, kavşak ve parkları mevsimlik çiçeklerle donattı.

Sincan Belediyesi kendi bitkisini yetiştiriyor

Sera Park ve Harikalar Diyarı'nda yer alan seralarda yetiştirilen bitkiler; temizlik çalışmalarının ardından ekiplerin titiz çalışmaları ile toprakla buluştu. Rengarenk güller, sarı ve turuncu renkli kadife çiçekleri ve çeşitli türdeki bitkiler; hoş kokuları, canlı ve parlak görüntüleri ile Sincan'ı adeta çiçek bahçesine dönüştürüyor. Yaz sıcağından bunalıp park ve bahçelere akın eden vatandaşlar çiçekler arasında keyifli anlar yaşayabiliyor.

Sincan Belediyesi seralarında meyve ve sebze fidanları, güller, çam türleri, salon bitkileri, çalı türleri ile lavanta, kekik, biberiye gibi çok sayıda bitki ve fidan çeşidi bulunuyor. Yetiştirilen bitkiler hem şehrin peyzaj çalışmalarında kullanılıyor hem de vatandaşlar satın alabiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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