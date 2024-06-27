Sincan'da Türkiye-Çekya maçı dev ekranda izlendi - Son Dakika
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Sincan'da Türkiye-Çekya maçı dev ekranda izlendi

Sincan\'da Türkiye-Çekya maçı dev ekranda izlendi

Sincan ilçesinde vatandaşlar, Türkiye-Çekya maçını Sincan Park'ta kurulan dev ekrandan izledi. Türkiye'nin galibiyetiyle büyük coşku yaşandı.

27.06.2024 14:19  Güncelleme: 14:25
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Ankara'nın Sincan ilçesinde Türkiye-Çekya maçı kurulan dev ekranda izlendi.

Sincan'da vatandaşlar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda oynanan Türkiye ile Çekya karşılaşmasını Sincan Park'ta kurulan dev ekrandan seyretti. Vatandaşlar, maç boyunca Türk bayrakları ve tezahüratlarla milli takıma destek verdi. Türkiye'nin 2-1 galip gelmesiyle Sincan Park'ta büyük coşku yaşandı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da maçı vatandaşlarla birlikte Sincan Park'ta kurulan dev ekrandan izledi. Ay-yıldızlıların galibiyet golü sonrası Başkan Ercan ve alanda bulunan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Başkan Ercan, "Hemşehrilerimizle birlikte millilerimizin Çekya galibiyetini büyük bir heyecan ve coşkuyla takip ettik. Çekya'yı yenerek milletçe hepimizi sevince boğan ve EURO2024'te son 16'ya kalan A Milli Takımımızı yürekten kutluyor, üst turda başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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