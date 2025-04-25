Sincanlı Genç Okçulardan Büyük Başarı

Ankara'nın Sincan Belediyesi Geleneksel Okçuluk Kursu'nda eğitim alan öğrenciler, katıldıkları yarışmada başarıya imza atarak Sincan'ı gururlandırdı.

Sincan Geleneksel Okçuluk Kursu'nda eğitim alan gençler katıldıkları Ankara Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu yarışmasında atışlarıyla başarıya imza attı. Gençler B Bireyselde Oğuzhan Denktaş okları hedefe ustalıkla göndererek birinci oldu. Yıldız Erkekler Bireyselde ise Muhammed Bera Çam 2'nci olurken Gençler B Bireysel 4'üncüsü Emir Buğra Turgut Gençler A Bireysel 4'üncüsü Hamza Eren Soysal başarılarıyla Sincan'ı gururlandırdı. Yarışmanın ardından düzenlenen törenle gençler madalyalarını aldı.

"Tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da genç sporcuları tebrik ederek, "Sincan Geleneksel Okçuluk Kursu öğrencilerimiz okçuluk geleneğimizi gururla temsil ettiler. Bizleri gururlandıran, azim ve yeteneklerini sergileyen tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum" dedi. - ANKARA