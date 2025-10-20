Sincik'te Muhtarlarla Toplantı - Son Dakika
Sincik'te Muhtarlarla Toplantı

20.10.2025 11:54
Kaymakam Yıldız, muhtarların sorunlarını dinleyerek çözüm için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Kaymakam Fatih Yıldız, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Karaca, kurum amirleri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, mahalle muhtarları söz alarak kendi bölgelerinde yaşanan sorunları ve ihtiyaçları dile getirdi.

Kaymakam Yıldız, muhtarların taleplerini tek tek dinleyerek ilgili kurum amirlerine not aldırdı ve sorunların çözümü için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çeken Kaymakam Yıldız, vatandaşlara daha etkin hizmet sunulabilmesi adına muhtarlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Toplantı, Sincik ilçesinde kamu hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi ve yerel yönetimle halk arasında iletişimin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Fatih Yıldız, Politika, Sincik, Yerel, Yaşam

