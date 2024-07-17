Sındırgı Belediye Başkanı Kınık Mahallesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sındırgı Belediye Başkanı Kınık Mahallesini Ziyaret Etti

Sındırgı Belediye Başkanı Kınık Mahallesini Ziyaret Etti

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, halk buluşmaları kapsamında Kınık Mahallesini ziyaret etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Sak, yapılan ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

17.07.2024 16:21  Güncelleme: 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak halk buluşmaları kapsamında Kınık Mahallesini ziyaret etti. İlçedeki sorunların ortak akılla çözülmesi, vatandaşların taleplerinin yerinde dinlenmesi amacıyla düzenlediği halk buluşmalarının ikinci durağı Kınık kırsal mahallesi oldu.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak Halk Buluşması kapsamında başkan yardımcısı İsmail Sönmez, birim amirleri ve meclis üyesi Kenan Gümüş, Emin Yıldız ile birlikte Kınık mahallesini ziyaret etti. Başkan Sak vatandaşların istek ve önerilerini dinleyerek devam eden, yapılması planlanan proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Siyasetin değil, tek bir kesime hizmet anlayışının değil, halkın yönettiği bir belediyecilik anlayışının oluşturulduğunu belirten Başkan Sak " Devletin Sındırgı'ya hizmet için gönderdiği bir para var. Biz de emanetçiyiz. Halkımıza gidiyoruz. Halkımıza soruyoruz. Sizlerin de talepleriyle çalışmalarımızı planlıyor, ilçemizin her köşesine eşit ve adaletli hizmet götürmek için çalışıyoruz. Tasarrufu da ön planda tutarak, eserler oluşturmak, halkımızla birlikte hareket etmek için buradayız." dedi.

Kınık mahallesinden bir meclis üyemiz de var. Bu da bizim kırsala verdiğimiz önemi gösteriyor. Tek bir kesim değil, hemen hemen ilçemizin her bölgesinden meclis üyemiz var.

Hizmet kalitemizi arttırıyor, borç yükünden kurtularak, bütçemizi planlı yönetiyoruz

Belediye imkanlarının sonsuz olmadığını, yapılan tasarruf ve planlamalar ile en iyi hizmeti yapmak için çalıştıklarını belirten Başkan Sak " Geçmişten gelen bir yük var. Bu borçların da ödenmesi gerekiyor. Tasarruf yaparak, planlı giderek göreve geldiğimiz günden bu yana 22 milyon borç ödedik. Bunun yanı sıra hizmetlerimizi de aksatmıyoruz. Her hafta birim müdürlerimizle toplanıyoruz. Talepleri değerlendiriyoruz. En ekonomik şekilde çözüme ulaştırmak için çalışıyoruz. " şeklinde konuştu.

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi adına çalışmaların öncelikli olduğu farklı projelerin de önümüzdeki günler de hayata geçirileceği belirtildi.

Mahalle kahvesinde gerçekleştirilen Halk Buluşması sonrasında Başkan Sak vatandaşların taleplerini birim müdürleri ve mahalle sakinleri ile birlikte yerinde incelendi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Serkan Sak, Sındırgı, Kınık, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sındırgı Belediye Başkanı Kınık Mahallesini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı
14:44 Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
17:09 8 milyon euro ödenecek Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi 8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
16:26 Erden Timur’dan olay yaratacak sözler: Bana ’’Enayi’’ dediler Erden Timur'dan olay yaratacak sözler: Bana ''Enayi'' dediler
15:55 Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni’nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni'nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı
15:17 ’Sokak hayvanları’ teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler 'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
14:15 Fenerbahçelilere müjde En-Nesyri Kanarya oluyor Fenerbahçelilere müjde! En-Nesyri Kanarya oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 17:51:44. #1.11#
SON DAKİKA: Sındırgı Belediye Başkanı Kınık Mahallesini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement