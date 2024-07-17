Sındırgı Belediye Başkanı Kınık Mahallesini Ziyaret Etti

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Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak halk buluşmaları kapsamında Kınık Mahallesini ziyaret etti. İlçedeki sorunların ortak akılla çözülmesi, vatandaşların taleplerinin yerinde dinlenmesi amacıyla düzenlediği halk buluşmalarının ikinci durağı Kınık kırsal mahallesi oldu.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak Halk Buluşması kapsamında başkan yardımcısı İsmail Sönmez, birim amirleri ve meclis üyesi Kenan Gümüş, Emin Yıldız ile birlikte Kınık mahallesini ziyaret etti. Başkan Sak vatandaşların istek ve önerilerini dinleyerek devam eden, yapılması planlanan proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Siyasetin değil, tek bir kesime hizmet anlayışının değil, halkın yönettiği bir belediyecilik anlayışının oluşturulduğunu belirten Başkan Sak " Devletin Sındırgı'ya hizmet için gönderdiği bir para var. Biz de emanetçiyiz. Halkımıza gidiyoruz. Halkımıza soruyoruz. Sizlerin de talepleriyle çalışmalarımızı planlıyor, ilçemizin her köşesine eşit ve adaletli hizmet götürmek için çalışıyoruz. Tasarrufu da ön planda tutarak, eserler oluşturmak, halkımızla birlikte hareket etmek için buradayız." dedi.

Kınık mahallesinden bir meclis üyemiz de var. Bu da bizim kırsala verdiğimiz önemi gösteriyor. Tek bir kesim değil, hemen hemen ilçemizin her bölgesinden meclis üyemiz var.

Hizmet kalitemizi arttırıyor, borç yükünden kurtularak, bütçemizi planlı yönetiyoruz

Belediye imkanlarının sonsuz olmadığını, yapılan tasarruf ve planlamalar ile en iyi hizmeti yapmak için çalıştıklarını belirten Başkan Sak " Geçmişten gelen bir yük var. Bu borçların da ödenmesi gerekiyor. Tasarruf yaparak, planlı giderek göreve geldiğimiz günden bu yana 22 milyon borç ödedik. Bunun yanı sıra hizmetlerimizi de aksatmıyoruz. Her hafta birim müdürlerimizle toplanıyoruz. Talepleri değerlendiriyoruz. En ekonomik şekilde çözüme ulaştırmak için çalışıyoruz. " şeklinde konuştu.

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi adına çalışmaların öncelikli olduğu farklı projelerin de önümüzdeki günler de hayata geçirileceği belirtildi.

Mahalle kahvesinde gerçekleştirilen Halk Buluşması sonrasında Başkan Sak vatandaşların taleplerini birim müdürleri ve mahalle sakinleri ile birlikte yerinde incelendi. - BALIKESİR