Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak 1 Mayıs İşçi Bayramı\'nı kutladı

Yerel

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak 1 Mayıs İşçi Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Emeğin yüce bir değer olduğunu ve yarınları şekillendirdiğini belirten başkan Sak " Alın terinin, emeğin, dayanışmanın günüdür 1 Mayıs. Başta mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Fedakarca çalışan tüm emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorlukların yaşandığı şu zamanlarda emekçi kardeşlerimizin, emeklilerimizin de zorluklarını biliyoruz. Bu zor günleri birlikte atlatacak dayanışmacı belediyeciliği, halkçı belediyeciliği en güzel şekilde işleyerek güzel günlere ulaşacağız. İlçemizde istihdamı arttırmak gençlerimizin doğduğu memlekette doymaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimizin, emekçimizin bayramı kutlu olsun." dedi. - BALIKESİR