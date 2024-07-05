Sındırgı Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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Sındırgı Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Göreve gelir gelmez siyasi kimliği bir kenara bırakarak vatandaş odaklı ve ilçenin her köşesine eşit hizmet anlayışı ile çalışmalarını yürüten Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ortak akıl ile ilçeyi büyüteceklerinin altını çizdi.

Çözüm odaklı hizmet sorunları ortadan kaldırıyor

Kendi kendini denetleyen bir mekanizma ile oluşturulan çözüm masasında vatandaşların talepleri anında çözüme kavuşuyor.

Sındırgı Belediyesi " Çözüm Masası " ile 3 ayda 2430 vatandaşın istek, talep ve şikayetleri kayıt altına alındı, 2122 talep çözüme kavuştu. Sındırgı Belediyesi'nde "Çözüm Masası" personeli, vatandaşlarla birebir iletişim kurarak yapacakları işlemlerde ve sorunlarının çözümünde yardımcı oluyor. Çözüm Masasında vatandaşlar bilgi alma, şikayet ve talep başvurusu gibi birçok hizmete kolaylıkla ulaşabiliyor. Vatandaşları 'Güler Yüzle' karşılayan Çözüm Masası personeli vatandaşlarla birebir iletişim kurarak yapacakları işlemlerde yardımcı olurken, sorunlarının çözümünde de yol göstericilik yapıyor.

Sındırgı Belediyesi'ne girdiklerinde güler yüzlü hizmet anlayışını benimseyen çalışanlar ile karşılaşan vatandaşlar, çözüme kavuşan sorunlarının mutluluğuyla Sındırgı Belediyesi'nden ayrılıyor. Tüm konularda vatandaşın ilk muhatap olduğu Çözüm Masası talep ve şikayetlerin ilgili birimlere iletilerek sorunların yerinde çözümü başta olmak üzere doğru ve etkili iletişim teknikleriyle vatandaşlar ile Sındırgı Belediyesi arasındaki bağın en büyük temsilciliğini yapıyor. 0532 166 11 24 Whatsapp İhbar hattı da Çözüm Merkezi bağlantılı çalışarak anında çözüme katkı sağlıyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Sak " Merkezinden kırsalına geniş bir hizmet ağımız var. Birimlerimiz saha da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çözüm Masası ile de vatandaşlarımıza daha hızlı ve birebir çözüm odaklı hizmet sağlıyoruz. 3 ay gibi kısa bir sürede binlerce talep gerçekleştirildi. Gerçekleştirilemeyen uzun süreçli taleplerin de hızlı bir şekilde çözüme ulaşması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Talep, öneri ve şikayetlerinizi hiç çekinmeden Çözüm Merkezimiz vasıtası ile bizlere iletebilirsiniz. Halkımız mutlu olunca biz daha mutlu oluyoruz" dedi.

Bulunduğumuz makam halka hizmet için bir araç

Her vatandaşın talebine çözüm odaklı yaklaştıklarını belirten Başkan Sak " İlçemizin her noktasına eşit ve adaletli şekilde hizmet ediyoruz. Bulunduğumuz makamlar halka hizmet etmek için bir araç. Birlik ve beraberlik içesinde meclis üyelerimiz, personelimiz, muhtarlarımız ve halkımızla ortak akıl ile ilçemizin sorunlarına odaklanıyoruz. Az laf çok iş prensibi ile birlikte yöneteceğiz. 3 aylık zaman diliminde dokunmadığımız mahallemiz kalmadı. Bu makamlar vatandaşın bizlere verdiği bir emanettir. Bu emanete de en güzel şekilde sahip çıkacağız. Bu zamana kadar ilçemizin geleceğine katkı sağlayan, hizmet eden tüm belediye başkanlarımızdan Allah razı olsun. Bizler de devraldığımız bu bayrağı en üst seviyelere taşıyacağız. Önemli olan vatandaşlarımıza ve bu şehre değer katmak" şeklinde konuştu.

İsraftan kaçınarak hizmeti çoğaltıyoruz

Göreve geldiğinden bu yana israf unsurlarını ortadan kaldırarak belediye bütçesini rahatlatmak için çalışmalar yürüten başkan Sak yapılan hizmetin yanı sıra üç aylık bir süreçte 22 milyona yakın borç ödediklerini belirtti. Tasarruf tedbirleri kapsamında gereksiz harcamaların ortadan kaldırıldığının, belediye işletmelerinde de kar zarar tabloları gözden geçirilerek planlamalar yapılıyor.

Belediye araçlarına takılan takip sistemi ile de gereksiz kullanım, yakıt harcamalarının da önüne geçiliyor.

Reklam ve basılı materyal giderlerinin minimuma indirildiği yeni dönemde eski sistemde tasarlanan tasarımlarda ölçülendirme sorunu yaşanan, yazışmalarda tasarımı nedeniyle konumlandırma sorunu yaşanan ve çok renkli olduğundan dolayı baskı maliyetlerini de arttıran belediye logosu meclis kararı ile revize edildi.

Mevcutta bulunan basılı materyaller, tabelalarda her hangi bir değişiklik olmayacağı, yazışmalar ve dijital ortamda kullanılmaya başlanacak logonun yeni yapılan işlerde kullanılacağı belirtildi. Logo da yalnızca renk ve yazı fontunda revize yapıldı.

Sındırgı için alınan kararların hayırlı olmasını dileyen Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak uyum içerisinde ve istişare ile geçen meclis için de meclis üyelerine teşekkür etti. - BALIKESİR