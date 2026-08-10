Sındırgı'da Depremden Bir Yıl Sonra Yeniden İnşa - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sındırgı'da Depremden Bir Yıl Sonra Yeniden İnşa

Sındırgı\'da Depremden Bir Yıl Sonra Yeniden İnşa
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bin 181 yapı inşasında önemli aşama kaydedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Depremin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmalarında önemli aşama kaydedilirken, Sındırgı ve Bigadiç'te 1 yıl içerisinde bin 121 köy evi ve konut, 36 iş yeri, 23 ahır ve 1 caminin inşası tamamlanma aşamasına geldi.

Sındırgı'da ilk olarak 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, ilçe merkezi başta olmak üzere Bigadiç ve çevre köylerde de yıkım ve hasara neden oldu. Depremde bir kişi hayatını kaybetti.

Bölgede gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarının yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanmasının ardından yeniden inşa süreci başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda, TOKİ tarafından yeni konutların yapımına geçildi.

Sındırgı, 27 Ekim 2025'te bir kez daha 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. İkinci büyük depremle birlikte bölgedeki yapılaşma ve yeniden inşa çalışmaları daha da önem kazanırken, artçı sarsıntılar uzun süre devam etti.

2 büyük depremin ardından Sındırgı ve Bigadiç'te yürütülen çalışmalar kapsamında, 121 köy evi ve konut, 36 iş yeri, 23 ahır, 1 cami olmak üzere toplam bin 181 bağımsız yapı ve tesisin inşası tamamlanma aşamasına geldi.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sındırgı'da Depremden Bir Yıl Sonra Yeniden İnşa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Mekke Paktı İsrail’i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

18:33
Yeni Parti’de 21 milletvekili çerçeve yasaya ’hayır’ diyecek
Yeni Parti'de 21 milletvekili çerçeve yasaya 'hayır' diyecek
18:32
Öcalan’ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı
Öcalan'ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı
18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye net mesaj: Hepimizin menfaatine olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye net mesaj: Hepimizin menfaatine olur
17:55
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
17:28
Bahçeli’den Özgür Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 18:59:54. #7.12#
SON DAKİKA: Sındırgı'da Depremden Bir Yıl Sonra Yeniden İnşa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.