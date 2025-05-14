Sındırgı\'da Engelliler Haftası Etkinliği

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Sındırgı'da düzenlenen "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" temalı etkinlik kapsamında, ilçe genelindeki özel eğitim öğrencileri Cüneyt Vadisi'nde düzenlenen piknik programında bir araya geldi.

Etkinliğe İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, belediye başkanı ve yardımsı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır da katılım sağladı. Doğayla iç içe gerçekleşen programda özel öğrenciler ve öğretmenler keyifli vakit geçirirken, toplumsal farkındalık adına da önemli bir mesaj verildi. Öğrenciler Cüneyt vadisinin eşsiz doğasında keyifli vakit geçirdi.

Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen bu anlamlı buluşma; dayanışma, empati ve sosyal katılımın önemini bir kez daha vurguladı. Özel öğrencilere yönelik etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği belirtildi. Özellikle 15 Mayıs Perşembe günü Kocahan'da gerçekleştirilecek yardım satışına vatandaşların gelmelerini istedi. - BALIKESİR