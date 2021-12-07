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"Sinestezi günlükleri" SKSM'de - Son Dakika

"Sinestezi günlükleri" SKSM'de

07.12.2021 10:33
"Sinestezi günlükleri" SKSM'de

Ressam Kemal Arslan'ın, 'Sinestezi Günlükleri' adlı resim sergisi Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ressam Kemal Arslan'ın, 'Sinestezi Günlükleri' adlı resim sergisi Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ressam Kemal Arslan'ın, 'Sinestezi Günlükleri' adlı resim sergisi Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in öğrencisi olan Kemal Arslan, 1997 yılında geçirdiği hastalıktan sonra klasik müzik ve resim sanatına daha fazla mesai harcadı. İlkokul yıllarından beri tutkuyla yaptığı resimlerini, okuduğu kitaplar ve bilinçaltı teknikleriyle harmanladı. Arslan sergisinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türk müziğinin önemli isimlerinden Zülfü Livaneli'ni, Klasik Batı müziğinin önde gelen bestecilerinden Mozart ve Beethoven'ı Çağdaş Türk şiirinin ustası olan Nazım Hikmet Ran'ı ve daha birçok ünlü ismi yorumladığı eserler yer alıyor.

Öte yandan, Sinestezi, "birleşik duyu" anlamına gelmektedir. Sinestezik kişilerde belirli bir duyunun uyarılması, olağanın dışında bir duyusal deneyimi tetikler. Sinestezik kişiler bu etkilere öylesine alışmıştır ki, başkalarının da aynı deneyimleri yaşamadığını anladıklarında genellikle şaşırırlar. Bu tür deneyimler, hiçbir anlamda patolojik birer anormallik değildir; sadece istatistiksel açıdan sıra dışıdır.

Kemal Arslan, "Bizlere varlıklı yaşam yerine var olmayı, özgür olmanın bir zorunluluk olduğunun bilincine ererek yaşamayı, tolerans- tevazu- empati ve özveri sahibi olmayı ve de sevginin paylaşıldıkça çoğaldığını öğretmeye çalışan tüm dünya bilim, felsefe ve sanat ustalarıyla, Anadolu kültürüne imza atmış eski ve hala yaşayan çok değerli ustalara minnet ve şükranlarımı sunarım."

5 Ocak tarihine kadar görülebilir

Kemal Arslan'ın 80 yıllık birikimiyle oluşturduğu eserlerini, sanatseverler 5 Ocak 2022 tarihine kadar Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edebilir. - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi, Kemal Arslan, Sefaköy, Ressam, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Sinestezi günlükleri' SKSM'de - Son Dakika


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