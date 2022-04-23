Sınır kenti Kilis'te 23 Nisan kutlandı - Son Dakika
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Sınır kenti Kilis'te 23 Nisan kutlandı

23.04.2022 10:50
Sınır kenti Kilis'te 23 Nisan kutlandı

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. yılı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdür Vekili Hurşit Pehlivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt katıldı. - KİLİS

Sınır kenti Kilis'te 23 Nisan kutlandı
Sınır kenti Kilis'te 23 Nisan kutlandı
Sınır kenti Kilis'te 23 Nisan kutlandı
Sınır kenti Kilis'te 23 Nisan kutlandı

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Vali Toraman koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Alper'e devretti Vali Toraman koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Alper'e devretti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sınır kenti Kilis'te 23 Nisan kutlandı - Son Dakika


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