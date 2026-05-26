Sinop Emeklileri Geçim Sıkıntısı Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop Emeklileri Geçim Sıkıntısı Yaşıyor

26.05.2026 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta emekliler, düşük maaşlar ve ikramiyelerin yetersizliğinden şikayet ediyorlar.

(SİNOP) - Sinop'ta emekliler, bayram ikramiyesi ve aylıklarının yetersiz olduğunu, mevcut ekonomik koşullarda geçinmenin imkansız hale geldiğini ifade ettiler. Emekliler, aylıklarının açlık ve yoksulluk sınırının altında kaldığını, torunlarına harçlık vermekte dahi zorlandıklarını belirttiler.

Türkiye'nin en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta emekliler, aylıklarının ve 4 bin liralık bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu anlattılar.

İkramiyelerin hesaplarına yattığı gün harcandığını kaydeden emekli vatandaş Muharrem Elmacı, "Maalesef geldiği gün gitti. Emekli enflasyona ezdirilmeyecekti, ezdirmek şöyle dursun silindir gibi geçti enflasyon üzerimizden. Eğer emeklinin bir yerlerden geliri yoksa emekli maaşıyla geçinmesi mümkün değil. Emekli bayramda torununa en fazla 200 lira verebiliyor. Bir şey alamıyor çocuklar. Bir pizza yiyemiyor. Bir emeklinin maaşının en kötü şartlarda 50 bin liranın üzerinde olması lazım" dedi.

Nazmi Gökmen adlı emekli ise şunları söyledi:

"Günün şartlarına göre konuşulacak bir rakam değil. Bir çocuğa harçlık verecek rakam değil. Şu andaki şartlara göre 10 yaşında, 15 yaşındaki çocuğa 3 günlük, 5 günlük harçlık bile olmayacak vaziyette. Bunun tartışılması, konuşulması bile yanlış. Maaş çok düşük. Günün şartlarına göre Türkiye'de açlık sınırı 36 bin liranın üzerine çıktı. Yoksulluk sınırı 116 bin liranın üzerinde, bu şartlarda insanca yaşayacak bir insanın, bir ailenin 120 bin liranın üzerinde maaş alması lazım. İnsanca yaşamayı bırak, köle gibi yaşayamıyoruz şu anda. O kadar düşük bir ücret alıyoruz. Mesela benim aldığım maaş 45 bin lira. 34 yıl bu ülkeye hizmet etmişim. Yoksulluk sınırının altında yaşayan bir insanın yaşantısından hayır çıkmaz."

"4 BİN LİRA NE KURBAN NE ŞEKER ALMAYA YETER"

Emekli yurttaş Muzaffer Gençdoğan da emekli ikramiyelerinin saatler içinde eridiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Parasını bankadan çeken bütün emekliler bir saat sonra o parayı harcamak zorunda kaldılar. Ancak o kadar yetti. 4 bin liranın alım gücü ne kurban almaya ne de çocuklarına şeker almaya, torunlarına haçlık vermeye yetecek kadar bir tutar. Sadaka benzeri bir para. Dolayısıyla bunun emekliler için herhangi bir anlamı artık yok. Dolayısıyla emeklilerin bayram ikramiyelerinin en az asgari ücret kadar artırılması gerekiyor. Emeklilerin torunlarına haçlık verebilmesi için emekli maaşının en az asgari ücret kadar olması gerekiyor. Ortalama bir emeklinin şu anda 20 bin civarında emekli maaşı var. Bununla bir ay nasıl geçinecek? Torunlarına haçlık mı versin? Evine gıda mı alsın? Elektrik su parası mı ödesin? Telefon parasını mı ödesin? Kira mı ödesin? Dolayısıyla haçlık vermeleri mümkün değil."

Emekli İsmail Hakkı Gülenç ise, "Kurbanlık 30 bin liradan başlıyor. Bugün 1 kilo pastırma 3 bin lira. Günün koşullarına göre gram altın alamıyor. İki tane emekli ikramiyesi parasıyla bir tane gram altın alıyor. Emekli torununa harçlık verir ama en yüksek Türk lirasını verir. Kaç para? En yüksek Türk lirası 200 lira verir. Daha başka ne versin?" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Ekonomi, Sinop, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop Emeklileri Geçim Sıkıntısı Yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
Gaziantep’te acı olay: Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki torununu ezdi Gaziantep'te acı olay: Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki torununu ezdi
Tahliye sırasında Özel’in makam katında kaydedilen görüntüler ortaya çıktı Tahliye sırasında Özel'in makam katında kaydedilen görüntüler ortaya çıktı
Icardi için yolun sonu Okan Buruk’un raporu ortaya çıktı Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı
Annesini toprağa verdikten bir gün sonra hayatını kaybetti Annesini toprağa verdikten bir gün sonra hayatını kaybetti

10:15
Özgür Özel’den İzmir’de gövde gösterisi Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
Özgür Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
09:35
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
07:29
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
05:39
ABD ordusu İran’a saldırdı Art arda patlama sesleri duyuldu
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
05:35
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi
Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 10:53:56. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop Emeklileri Geçim Sıkıntısı Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.