Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Hamidiye köyünde armut ve elma pekmezi üretimi sürüyor. Köyde kış hazırlıklarının vazgeçilmezleri arasında bulunan pekmezler, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

Sonbaharın son günlerinde kış hazırlıklarının devam ettiği Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Hamidiye köyünde, armut ve elma pekmezi için kazanlar kaynamaya başladı. Yöresel mutfak kültürünün önemli lezzetlerinden biri olan pekmez, zahmetli ve sabır isteyen üretim süreciyle dikkat çekiyor. Geleneksel pekmez yapımında meyveler çeşitli işlemlerden geçirilerek suyu çıkarılıyor. Elde edilen meyve suyunun kazanlarda uzun süre kaynatılmasıyla kıvam alması sağlanıyor. Yoğun emek gerektiren bu işlemlerin ardından sofralara ulaşan armut ve elma pekmezi, özellikle kış aylarında kahvaltıların tercih edilen lezzetleri arasında yer alıyor.

Pekmez yapımı, kırsal bölgelerde geçmişten günümüze sürdürülen gelenekler arasında bulunuyor. Mevsiminde yetişen meyvelerin değerlendirilmesine de imkan tanıyan pekmez üretimi, yöresel lezzetlerin korunması bakımından önem taşıyor.

Birçok geleneksel üretim yöntemi, teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tutarken köylerde sürdürülen pekmez yapımı, Anadolu'nun köklü mutfak kültürünün yaşatılmasına katkı sağlıyor.