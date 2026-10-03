Sinop Havalimanı, yılın ilk 8 ayında 76 bin 376 yolcu ve 683 ton yük taşıdı

Sinop Havalimanı'nın 2026 yılı ilk 8 aylık ve Ağustos ayı uçuş, yolcu ile yük trafiği istatistikleri açıklandı.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan resmi verilere göre, Sinop Havalimanı'nda yılın ilk 8 aylık döneminde (Ocak - Ağustos) gerçekleşen uçak trafiği 752'ye ulaştı. Bu süreçte havalimanından hizmet alan toplam yolcu sayısı 76 bin 376 olurken, taşınan yük miktarı ise 683 ton olarak kayıtlara geçti. Ağustos ayı verilerinde ise hareketlilik dikkat çekti. Yalnızca Ağustos ayı içerisinde Sinop Havalimanı'nda toplam 121 uçak trafiği gerçekleşti. Ay boyunca hizmet verilen yolcu sayısı 11 bin 999'a ulaşırken, taşınan yük miktarı ise 135 ton olarak gerçekleşti.