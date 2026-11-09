Sinop İlahiyat Genç Ofis\'te üniversite öğrencilerine yapay zeka eğitimi verildi

Sinop'ta Genç 2030 Projesi kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik Yapay Zeka Okuryazarlığı Eğitimi düzenlendi.

Sinop Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Yeterlilik Kulübü ve Sosyal Bilimler Yapay Zeka Kulübü iş birliğinde, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Eğitimi gerçekleştirildi. Sinop İlahiyat Genç Ofis'te düzenlenen programda, üniversite öğrencilerinin dijital dünyadaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Eğitim programında öğrencilere, günümüzde birçok alanda kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Yapay zeka araçlarının kullanım alanları, dijital becerilerin geliştirilmesi ve teknolojinin bilinçli şekilde kullanılması konuları ele alındı.

Öğrencilerin yapay zeka teknolojilerinden güvenli ve verimli biçimde yararlanmalarını amaçlayan eğitimde, dijital okuryazarlığın önemi üzerinde duruldu.

Program kapsamında katılımcılar, video eğitimleri aracılığıyla yapay zeka teknolojileri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Eğitim süreci, değerlendirme sınavı ve sertifika aşamalarıyla desteklendi.