Sinop Lakerdası için AB tescili hedefi, çalıştayla ticarileşme yolunda - Son Dakika
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Sinop Lakerdası için AB tescili hedefi, çalıştayla ticarileşme yolunda

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Sinop Lakerdası için AB tescili hedefi, çalıştayla ticarileşme yolunda
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Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, 2023'te Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından mahreç işaretiyle tescil edilen Sinop Lakerdası'nın Avrupa Birliği'nde de coğrafi işaretle tescillenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek "Umarım önümüzdeki aylar içerisinde Avrupa'da da tescil edilmiş bir Sinop Lakerdası'ndan bahsediyor

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, kentin geleneksel ürünlerinden Sinop Lakerdası'nın daha fazla ticarileştirilmesi ve Avrupa Birliği'nde coğrafi işaretle tescillenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Umarım önümüzdeki aylar içerisinde Avrupa'da da tescil edilmiş bir Sinop Lakerdası'ndan bahsediyor olacağız" dedi.

Sinop Lakerdası için 2021 yılında coğrafi işaret başvurusu sürecini başlattıklarını belirten Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, ürünün 2023 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından mahreç işaretiyle tescil edildiğini söyledi. Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, Sinop Lakerdası için 2021 yılında coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını ve ürünün 2023 yılında tescil edildiğini belirterek, lakerdanın markalaşması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Akbaş, şunları kaydetti:

"Lakerda sadece bir ürün olmanın ötesinde Sinop tarihinin önemli bir mihenk taşlarından bir tanesi. Bu coğrafi işaretle birlikte ilimizde yapılan festivalde bu ürünün daha fazla bilinmesine imkan sağladı. Herkes bildikten sonra artık bu ürünü biraz daha ticarileştirmek gerektiğine inanmaya başladık. Bu ürün eskiden sadece aile büyüklerimizin yaptığı eşe dosta ikram ettiği ya da yıllık kendi ihtiyacı kadar ürettiği bir üründü. Son 3, 4 yılda bu ürün artık satılabilir, pazarlanabilir ticari emtia konumuna geldi. Biz de bu ürünün kalitesinin bozulmaması noktasında bazı kararlar aldık. Coğrafi işaretleri için tespit yaptık. Sonra ambalajlama ve satış konusunda neler yapılabilir diye araştırdık. Sonuç itibariyle bugüne geldiğimizde Sanayi Bakanlığımızın Anadolu Anadolu'dakiler adı altında 81 ilde 81 ürün şeklinde bir destek programında Sinop Lakerdası da ilimiz için desteklenebilir ve marka değeri yüksek ürün olarak kabul edildi.

Biz dedik ki 'bu kabul edilen ürünü daha fazla nasıl ticarileştirip daha fazla nasıl insanla buluşturabiliriz'? Bugün bunun çalıştayını yaptık. Bunu yaparken de sadece birkaç üreten satan değil bunu geçmiş dönemde yapıp kendi yiyen bugün ticari olarak bu ürünleri satan üniversite bu ürünün daha fazla nasıl gelişebilir diye üzerinde çalıştığı bir alanı çalıştayla taçlandırmış oldu. Bugün verimli olduğunu gördüğümüz ve düşündüğümüz bir çalışma oldu. Çünkü bu ürünle alakalı festivali düzenleyenler bu ürünle ne yapı olabilir çalışması yaptık. Sonuçlarının olumlu olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bu ürünle ilgili çok daha başarılı hikayeler duyacağımızı düşünüyorum. Tüm bunların yanı sıra daha önce ortaya koyduğumuz Avrupa coğrafi işareti alma noktasında bir hedef vardı. Bununla ilgili bir yönetmelik değişikliği oldu. Biz bu yönetmeliğe uygun hale getirip var olan projemizi tekrar Avrupa Birliği Coğrafi İşaretler Komisyonuna değerlendirmeye alınmasını istedik. Umarım önümüzdeki aylar içerisinde Avrupa'da da tescil edilmiş bir Sinop Lakerdasından bahsediyor olacağız."

Kaynak: ANKA
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