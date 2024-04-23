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Sinop Limanı'na demir atan TCSG-72 Sahil Güvenlik Botu halkın ziyaretine açıldı.

Sinop'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında TCSG-72 Sahil Güvenlik Botu vatandaşların ziyareti için açıldı. Saat 10.00 itibariyle vatandaşlar limana gelerek botu ziyaret ederek bilgi aldı. Vatandaşlar saat 16.00'a kadar ziyaretlerini sürdürecek. - SİNOP