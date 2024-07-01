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Sinop'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkusu

SİNOP - Sinop'ta 1 Temmuz'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı.

Sinop İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Saat 18.00'de başlayan etkinliklere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kabotaj Bayramı kutlamalarında yüzme, halat çekme ve yağlı direk yarışmaları yapıldı. Halat çekme yarışmasında Almira Gezi Teknesi takımı birinciliğe adını yazdırarak koç sahibi oldu. Erkekler serbest yüzme yarışında Bertuğ Ege Oğuz, birinciliği elde ederek çeyrek altın kazandı. Yağlı direk yarışmasında ise birinciliği geçen senenin birincisi Önder Akkaya tekrar elde etti.

Etkinlikler kapsamında konuşan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, "Geleneksel yarışmalarımız yağlı direkte bayrak kapma yarışması denizcilik ve kabotaj bayramımızın içerisinde yer alan en güzel, en heyecanlı etkinliklerimizden birisi. Biraz adrenalin yükseliyor ve heyecan artıyor. Şuanda sağlıklı bir şekilde yarışmayı bitirdik. Diğer yarışmalar da çok güzeldi. Kano yarışmaları, yüzme yarışmaları, yelken yarışmaları gerçekten harikaydı. Suyun içerisindeki halat yarışması çeşitlilik kattı. Halkımız bu tür etkinlikleri çok seviyor ve gelenekten gelen etkinlikleri devam ettiriyor. Dışarıdan gelen turistlerimiz yarışmaları izlerken daha çok heyecanlanıyor, daha çok mutlu oluyor. Cumhuriyet'imizin kurucusu büyük Atatürk, kurtuluş savaşımızın öncülüğünde liderlik yaptı. Mücadeleyi yalnızca karada değil, denizlerde de egemenliğimizi sağlamak için büyük bir mücadele verdi. Kabotaj bayramıyla da denizlerde egemenliğimiz sağlanmıştır. Mavi vatanda Türk bayrağı ilelebet payidar kalacaktır ve yükselecektir. Katılan herkese ve yarışmacılara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yağlı direk yarışında sekizinci kez bayrağı alan ve koç kazanan Sinoplu Balıkçı Önder Akkaya ise; "Geçen sene olduğu gibi bu sene de kabotaj bayramı etkinliklerine katıldım. Mutluyum. Bayrağı sekizinci kez alıyorum. Koçu da aldık, akşam çevireceğiz. Diğer yarışmacı arkadaşlar da gayet iyilerdi. Bana nasipmiş. Mutluyum" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen etkinliğe Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Vali Yardımcıları Abdullah Şahin, Ali Osman Bulat, Sinop İl Jandarma Komutanı Kd. Alb Ferhat Kuran, Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, çeşitli kamu kurum müdürleri, müdür yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.